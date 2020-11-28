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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رتل عسكري للتحالف الدولي قادم من كردستان يدخل شمالي سوريا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:53 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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دخلت 35 آلية ضمن قافلة عسكرية للتحالف الدولي، اليوم السبت، الأراضي السورية متجهة إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة شمالي سوريا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أنه رصد اليوم، دخول قافلة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن الآليات محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية للتحالف الدولي في ريف الحسكة.

وأوضح المرصد السوري أن قافلة عسكرية لقوات للتحالف الدولي دخلت في العشرين من نوفمبر الجاري إلى الأراضي السورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 35 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، توجهت نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة، كما سبقتها في التاسع من الشهر ذاته قافلة أخرى تابعة للتحالف دخلت لشمال شرق سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق.

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