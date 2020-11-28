«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم حقيقة ما يتداول عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، قائلًا إن هذا الأمر "غير صحيح".وشدد المصدر على أن الامتحانات ستقام في موعدها كما هو محدد وفقا الخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي 20202021.وكشفت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 23 يناير المقبل وستنتهي 5 فبراير المقبل، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسى 2020-2021، 6 فبراير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.