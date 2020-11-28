«الزراعة»: تنفيذ 7 مدارس حقلية في 5 محافظات

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد بوزارة الزراعة، إنه تم تنفيذ المدارس الحقلية للموسم الشتوي للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، لنشر الوعي بأهم التوصيات الفنية في مختلف المجالات الزراعية وتم خلال هذا الأسبوع (٢٢-٢٦ نوفمبر الجاري) تنفيذ 7 مدارس حقلية على النحو التالي:(٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية.(٣) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظة سوهاج ومنطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر في منطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.