ايهاب فهمي: شيكابالا لاعب موهوب

رفض الفنان ايهاب فهمي مدير المسرح القومي، الحملة التي طالت لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، وذلك عقب مباراة القمة الإفريقية التي انتهت- أمس- بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وضعه شيكابالا.وقال إيهاب فهمي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيكابالا لاعب موهوب أرفض كل أشكال التطاول عليه من أهلاوى بنعشق الأهلى".يذكر أن محمود عبدالرازق شيكابالا، وضع هدف التعادل بشكل عالمي في مرمى الشناوي، وذلك في الشوط الأول من المباراة، بينما عاد الأهلي مجددا في الدقائق الأخيرة من المباراة والشوط الثاني بهدف سجله قفشة ليفوز الأهلي ببطولة أفريقيا.