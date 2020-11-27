الجيش الإيراني يتهم واشنطن وتل أبيب باغتيال العالم النووي

اتهم الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، مقتل العالم النووي محسن فخري زادة، بعد وقت وجيز من استهدافه قرب العاصمة طهران.وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية في بيانها، إن محسن فخري زاده، الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي انعاشه.