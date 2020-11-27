حبس مسجل خطر بتهمة سرقة عدادات المياه من مداخل عقارات عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس مسجل خطر، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الخلع"، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة- ٤ أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.كان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية، تمكنوا من ضبط "ج.ص.س"41 سنة، عاطل و(مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 20813 فئة "ج" عين شمس والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرها 19123 لسنة 2014م عين شمس "سرقة"، وبحوزته المضبوطات "عداد مياه مجهول المصدر، عتلة حديدية".وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة عداد المياه المضبوط بحوزته من مدخل العقار يشارع البرج، دائرة القسم، ملك "م.م.ع" 43 سنة، موظف ومقيم بذات العنوان، بأسلوب "الخلع" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الخلع"، واعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة.وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية " "ش.ا.م" 34 سنة، صاحب مخزن خردة، ومقيم بمساكن عين شمس دائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابه العامة التحقيق.