رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة عدادات المياه من مداخل عقارات عين شمس

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:49 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة عين شمس بحبس مسجل خطر، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الخلع"، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة- ٤ أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية، تمكنوا من ضبط "ج.ص.س"41 سنة، عاطل و(مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 20813 فئة "ج" عين شمس والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرها 19123 لسنة 2014م عين شمس "سرقة"، وبحوزته المضبوطات "عداد مياه مجهول المصدر، عتلة حديدية".

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة عداد المياه المضبوط بحوزته من مدخل العقار يشارع البرج، دائرة القسم، ملك "م.م.ع" 43 سنة، موظف ومقيم بذات العنوان، بأسلوب "الخلع" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الخلع"، واعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية " "ش.ا.م" 34 سنة، صاحب مخزن خردة، ومقيم بمساكن عين شمس دائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابه العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

غزيرة ورعدية بالإسكندرية.. خريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

الصور

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

image description

«شباب الخريجين» ينظم ندوات لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة

image description

محافظ أسيوط: بدء رصف طرق بعض القرى بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على المحلات لحماية المستهلكين

الأكثر قراءة

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى في مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

افتتاج قصر ثقافة وادي النطرون في البحيرة (صور)

الأحد.. افتتاح معرض مراحل للفنان فتحي عفيفي بالتاون هاوس

رئيس «الفنون الشعبية» يفتتح مسرحية «لحظة حب» بالبالون

أمسيات لشعراء أندية أدب البادية بثقافة مطروح