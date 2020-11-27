الناتو يدرس سحب حق الفيتو من أنقرة

تعتزم بعض الدول التي لديها حق النقض في حلف شمال الأطلسي "الناتو" سحب حق النقض الذي تمتلكه تركيا ضمن صلاحياتها في الحلف، وذلك ضمن مخطط تعزيز العلاقات بين الحلف والاتحاد الأوروبي.وجرى تشكيل لجنة تتكون من 140 واصيا، وتضم وزراء ودبلوماسيين سابقين، بشكل يسمح لقادة الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في حلف الناتو بحضور المحادثات، وفقا للتقرير الذي أعدته لجنة الخبراء بالحلف.وأردف التقرير أن الدول الأعضاء ترغب في تقويض استخدام تركيا حق النقض، ومن بين الدول التي ستنضم للمحادثات: النمسا وفنلندا وأيرلندا ومالطا والسويد، ويوصي التقرير أيضا بإجراء مناقشات سياسية رفيعة المستوى بصفة دورية لتسريع عمليات اتخاذ القرارات، وفقا لموقع "تركيا الآن".