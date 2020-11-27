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محافظات

«مرافق أسيوط»: حملة مكبرة لإزالة تعديات الباعة الجائلين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ورفع كافة المخلفات من شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لمكافحة الاشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مكلفًا السكرتير المساعد بالإشراف على حملات رفع الاشغالات واستمرارها بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق لإزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع لافتًا إنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة. 

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات من شارع رياض بحي شرق مدينة اسيوط بمشاركة قوة من شرطة المرافق وأيمن محروس رئيس الحي ونوابه وقسم الاشغالات وإدارة البيئة وقسم النظافة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وازالة جميع التعديات على جانبي الشارع لتسيير الحركة المرورية فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين وتم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر القانونية لافتا إلى استمرار هذه الحملات بناءا على تعليمات محافظ أسيوط لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياة المواطنين مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.‪ ‬

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