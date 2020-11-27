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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يُقدم « الدستور » أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 27-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع بالأسواق المحلية.

شهدت أسعار مواد البناء، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج عن حجم الطلب.

وقالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تراوحت ما بين بين 650 - 680 جنيهًا تسليم أرض مصنع، حيث يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيهًا للطن، والجبس 550 - 650 جنيهًا للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
 
وسجلت أسعار حديد التسليح 10100 - 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800 جنيه للطن. 
 
أسعار مواد البناء اليوم في مصر.. سعر الحديد 

زاد سعر الطن بشركة حديد عز إلى 10600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد شركة بشاي للصلب وحديد المصريين والسويس للصلب إلى 10450 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.

وزاد سعر الطن إلى 10600 جنيه، وهناك أسعار بـ10450 جنيهًا للطن.

الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيه للطن.

الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيه للطن.

 سعر الأسمنت في السوق المحلي 
سجل سعر الأسمنت المسلح 740 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 693 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 713جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 693 جنيهًا للطن، والسويدى 745 جنيهًا للطن، وحلوان 733 جنيهًا للطن، فيما وصل سعر أسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري695 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 710 جنيهات للطن.

الأسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و900 جنيه، وحديد العتال 9 آلاف و900 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و650 جنيهًا للطن.

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