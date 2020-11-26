رومانيا: 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 9005 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت صحيفة (رومانيا جورنال)، اليوم، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا بلغ 449 ألفا و349 شخصًا، بعد تسجيل 9 آلاف و5 إصابات جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 323 ألفا و514 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى الآن.وأشارت إلى أنه بعيدًا عن الـ9005 إصابات التي جرى الإعلان عنها اليوم، إلا أن هناك 1338 شخصًا من مُصابي كورونا، جاءت نتيجة كشفهم عن الإصابة بالفيروس إيجابية مجددًا.وأضافت الصحيفة أيضًا أن حصيلة الوفيات بلغت 10 آلاف و712 شخصا، عقب تسجيل 171 حالة وفاة جديدة منذ أمس.