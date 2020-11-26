رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا: 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:41 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 9005 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت صحيفة (رومانيا جورنال)، اليوم، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا بلغ 449 ألفا و349 شخصًا، بعد تسجيل 9 آلاف و5 إصابات جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 323 ألفا و514 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى الآن.

وأشارت إلى أنه بعيدًا عن الـ9005 إصابات التي جرى الإعلان عنها اليوم، إلا أن هناك 1338 شخصًا من مُصابي كورونا، جاءت نتيجة كشفهم عن الإصابة بالفيروس إيجابية مجددًا.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن حصيلة الوفيات بلغت 10 آلاف و712 شخصا، عقب تسجيل 171 حالة وفاة جديدة منذ أمس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف المبادرات الرئاسية في «موجة كورونا الثانية»

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

الصور

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

image description

أسيوط: توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوي الهمم