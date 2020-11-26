الأناضول التركية تتجاهل حكم المؤبد لمئات الأتراك

تجاهلت وكالة الأناضول التركية الرسمية والتابعة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، نبأ صدور حكم القضاء التركي بالمؤبد مدى الحياة، على مئات المشتبه بهم بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016، في ختام محاكمة كبيرة في أنقرة.ووفقًا لموقع تركيا الآن، فإنه رغم مرور نحو بضع ساعات على صدور الحكم، لم تنشر الوكالة في نسختها العربية أي نبأ، عن محاكمة آلاف المتهمين بالتورط في الانقلاب المزعوم.في المقابل، اهتمت وكالة الأناضول في نسختها التركية بالخبر اهتمامًا كبيرًا، ونشرت الوكالة «فيديو جراف» لتسليط الضوء على أبرز المحكوم عليهم.وصدر اليوم القرار في المحاكمة الرئيسية لمحاولة الانقلاب، وتركزت على الوقائع التي جرت مساء الخامس عشر من يوليو 2016 في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة التي اعتبرت مقر قيادة العسكريين الانقلابيين.