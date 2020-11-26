سنغافورة تكتشف أول حالة محلية بكورونا خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان تسجيل أول حالة عدوى محلية بكوفيد-19 تحدث خلال أسبوعين تقريبًا.وأضافت الحكومة أنه جرى تحديد الحالة فى المجتمع المحلي ولا توجد حالات جديدة في مهاجع العمال الأجانب.وهناك أيضًا أربع حالات وافدة من الخارج جرى وضعها قيد الإقامة المنزلية عند الوصول إلى سنغافورة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.