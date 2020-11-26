تجديد حبس المتهمين بحيازة كيلو استروكس فى المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام قبل ترويجهما بمنطقة المطرية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بضبط كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام، سلاح أبيض مطواة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، بحوزة عاطلين حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.