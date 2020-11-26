بايرن ميونخ يحسم تأهله لدور الـ16 بأبطال أوروبا

حسم فريق بايرن ميونخ الألماني تأهله لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه مساء الأربعاء على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للمسابقة القارية.سجل ثلاثية بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 42، وماكسيميليان وبير لاعب سالزبورج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، وليروي ساني في الدقيقة 68، فيما أحرز ميرجيم بيريشا هدف سالزبورج في الدقيقة 73.بهذا الانتصار، ضمن بايرن ميونخ تأهله لدور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، بعدما حقق العلامة الكاملة ووصل للنقطة 12، فيما تذيل سالزبورج الترتيب بنقطة واحدة.وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ويرتفع رصيد أتلتيكو إلى 5 نقاط في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد لوكوموتيف موسكو إلى 3 نقاط في المركز الثالث.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، ضمن المجموعة الثالثة، فاز بورتو البرتغالي على مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين، سجلهما زيدو سنوسي في الدقيقة 39، وسيرجيو أوليفيرا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.