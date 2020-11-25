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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية العراقية: نعمل على صناعة قرارنا في بغداد وليس الخارج

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:47 م
فؤاد حسين،
فؤاد حسين،
محمد عمر
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أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تركّز على أن تكون صناعة القرار في بغداد.

وأوضحت الخارجية العراقية- في بيان مساء اليوم- عبر صفحتها على موقع تويتر- أن حسين التقى في موسكو، ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الدوما في روسيا، وبحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة.

ودعا الوزير العراقي إلى أهمية عقد اللجنة العراقية-الروسية لاجتماعاتها، مشيرا إلى أن عددًا من مذكرات التفاهم تنتظر التوقيع بين الجانبين خلال انعقاد اللجنة في دورتها التاسعة.

من جانبه؛ أشاد سلوتسكي بالتزام الحكومة العراقية رؤية متوازنة تجاه أهم القضايا الحساسة في المنطقة والشرق الأوسط، ومنها القضية الفلسطينية وموقف العراق الثابت والمبدئي تجاهها.

وأكّد سلوتسكي أن حكومة روسيا تؤيد الحكومة العراقية لحماية قرارها المستقل وبدون الخضوع لسياسة الدول الأخرى.

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