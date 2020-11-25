طرح أغنية «يا بخته» لهاني شاكر وأحمد سعد.. اليوم

قرر كلا من الفنان هاني شاكر والفنان أحمد سعد طرح أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب وقناة مزيكا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة.وأعلن هاني شاكر عن طرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" حيث علق قائلًا: "استنونا النهاردة بأغنية يا بخته الساعة 5".ويعتبر هذا الدويتو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيله مع الفنان أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي، وأغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري.