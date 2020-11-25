تشريح جثة عاطل قتل على يد صديقه بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة عاطل لقي مصرعه علي يد صديقه داخل شقته؛ لسرقة هاتفه المحمول لمروره بضائقة مالية، وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وأكد ابنه أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه.وأضاف أنه توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة"؛ مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالي، فيزا كارت، متعلقات شخصية.وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.