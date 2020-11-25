«هيستريا ضحك».. رواد تويتر يشاركون في هاشتاج فيديو أحمد سعد وهاني شاكر

تصدر اسم المغنى أحمد سعد تريند "تويتر"، بعد الإعلان عن أغنيته الجديدة مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر "يا بخته"، المقرر طرحها قريبًا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحمد سعد وهاني شاكر خلال دخولهم في هستيريا ضحك متواصل.وعلقت روفيدة أحد رواد تويتر:"‏مش قادرة اتخطى ڤيديو احمد سعد وهاني شاكر، وكل شوية اما أكون مضايقة افتح اتفرج عليه"، وقالت منه:"‏الفيديو بتاع احمد سعد وهاني شاكر دة بيقتلني ضحك كل ماشوفه".وتابعت نادين:"‏الانترفيو بتاع احمد سعد وهاني شاكر هو أحلى حاجة حصلت الشهر دا".وغردت منار حازم:" ‏ڤيديو أحمد سعد وهاني شاكر ده من الحاجات اللي قتلتني ضحك الحقيقة وخوفتني في نفس الوقت ومش فاهمة بجد هما إيه اللي كانوا بيقولوا بيعملوه ده بس مش طبيعيين بالمرّة!".وكان النجم أحمد سعد، قد أحيا حفله الغنائى مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبحضور كامل العدد، وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وقدّم وصلته الطربية التي أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.