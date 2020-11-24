تركيا تسجل 7381 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة التركية، اليوم، رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا، وأعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، عن تسجيل 7381 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمختلف أنحاء تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار قوجة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 460 ألفًا و916 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 ألفًا و672 حالة وفاة، بعد وفاة 161 مواطنًا اليوم.وأوضح قوجة أن الوزارة أجرت اليوم 162 ألفًا و231 فحصًا، للكشف عن فيروس كورونا، وأكد أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم بلغت 17 مليونًا و568 ألفًا و973 فحصًا.كما أكد قوجة على زيادة أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا المضطرين لذلك.