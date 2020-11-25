سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى البنوك المصرية
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:14 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 25-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان.
سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 25-11-2020
تراجع سعر اليورو اليوم في بنك البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.66، وفي في بنك مصر سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60، أما في البنك الأهلي اليوناني فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.59.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.66، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.46 جنيه للبيع 18.67، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.66، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.46 جنيه للبيع 18.67، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67.