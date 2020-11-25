سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 25-11-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.66، وفي في بنك مصر سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60، أما في البنك الأهلي اليوناني فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.59.



سعر اليورو اليوم

وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.66، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.46 جنيه للبيع 18.67، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67.

أسعار اليورو اليوم كما استقر سعر اليورو امام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.67، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.66، أما في البنك التجاري سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.66.