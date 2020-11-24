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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوغلو» يصف وزير المالية التركي السابق بالجاهل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:06 م
داود أوغلو
داود أوغلو
منار أحمد
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وصف رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، هجوم وزير الخزانة التركي السابق بيرات البيراق عليه بالجاهل، وقال لاحظنا إنه حتى الشخص الذي كان يعتقد الجميع أنه سيكون آخر من يتخلص منهم الرئيس، قد تم التخلي عنه بالفعل.

وأضاف داود أوغلو خلال مقابلة مع صحيفة سوزجوالتركية، أن أصحاب السلطة الحاكمة يعانون من انفصام في الشخصية، وكل من في السلطة يعيش في شخصية مزدوجة، ويرتدون ثلاثة أقنعة في اليوم نفسه.

وعلق زعيم المستقبل على استقالة البيراق قائلًا رحل البيراق لأنه كان جاهلًا ولا يعرف شيئًا عن الاقتصاد، وعادة ما ينهار النظام إذا جاء الوزراء للعمل لاسترضاء الرئيس وتحاشي توبيخه، ولقد فعل البيراق ما أراده الرئيس، فرغبة الرئيس هي عدم زيادة أسعار الفائدة إن أمكن، لكن من الذي أوصل أسعار الفائدة إلى نقطة الارتفاع؟ بحد ذاتها هناك جريمة جماعية.

وعلق داود أوغلو على طريقة استقالة البيرق قائلًا هذه الطريقة إهانة لرئاسة الجمهورية، لم تتعرض أي سلطة عليا لمثل هذه الإهانات الشديدة إذا استقال وزير في حكومتي على الانستجرام فعلى الفور سأتقدم باستقالتي، ماذا حدث في تلك الـ 27 ساعة؟ ما المفاوضات التي جرت وراء الكواليس لا أحد يعلم.

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