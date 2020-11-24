إصابات كورونا تصل لـ497 ألفا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 497 ألفا و501 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس قد وصل إلى 9021، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6693 من المصابين.ومر نحو 38 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.