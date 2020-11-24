دفن طفلة سقطت من الطابق التاسع في الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات سقطت من الطابق التاسع في الهرم، وتسليم الجثة لذويها.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بسقوط طفله من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفله تبلغ من العمر 3 سنوات.وبعمل التحريات تبين أن الطفلة ابنة حارس العقار وكانت تلهو أثناء جمع والدتها القمامة من الطابق التاسع، فسقطت من النافذة ولقت مصرعها في الحال، ولا شبهه جنائية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.