ولد لأبويين يهوديين.. معلومات عن وزير خارجية أمريكا الجديد

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كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، حيث اختار بايدن أنتوني بلينكين وزيرًا للخارجية.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات حول وزير الخارجية الأمريكي الجديد:-مسؤول حكومي أمريكي ولد في 1962 في نيويورك لأبوين يهوديين، ودرس القانون بجامعة هارفارد وتخرج منها، وعمل في مجال دراسته لفترة بعد تخرجه، ثم انخرط في المجال السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.الحزب الديمقراطي، وهو من نفس حزب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.تدرج بلينكن في العديد من المناصب، وتم تعيينه في عام 2013 كمستشار للأمن القومي، وفي يناير 2015 تم تعيينه كنائبًا لوزير الخارجية.أنتوني بلينكن هو دبلوماسي ورجل قانون وصحفي، وعمل صحفيًا في صحيفة ذا نيو ريببلك.يرى وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تسبب في انسحاب كامل لأمريكا من حلفاءها والمنظمات الدولية، وأكد على أن أمريكا تضع في أولويتها في عهد بايدن ضرورة الانخراط في القضايا العالمية، واستعادة مكانة أمريكا الطبيعة.