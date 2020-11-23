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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع أردوغان: تركيا مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:25 م
خلوصي أكار
خلوصي أكار
أبوزيد على
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده مستعدة لإجراء حوار شامل مع اليونان "بشأن جميع النزاعات المعلقة" في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط "دون شروط مسبقة".

وفي حديثه بمنتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي انضم إليه عبر رابط فيديو من وزارة الدفاع في أنقرة، زعم وزير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اليونان تنتهك الحقوق السيادية لتركيا والقبارصة الأتراك، حسبما أفادت صحيفة كاثمريني اليونانية.

وذكرت الصحيفة اليونانية أن أكار هاجم اليونان بزعم انتهاكها الاتفاقات الخاصة بالوضع منزوع السلاح لجزرها في بحر إيجة القريبة من الساحل التركي.

وكان أكار قد أثار حالة من الجدل في وقت سابق، بسبب تصريحاته العدائية بشأن اليونان وقبرص، كما أشار إلى قضية قبرص، وعلق قائلًا: "في قبرص يجب أن يروا ويقبلوا وجود الأتراك، الذي استمر لقرون عديدة"، مشيرًا إلى الخلافة العثمانية، وفقًا لما أوردته صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية.

وفي السياق، شكك أكار في سيادة الجزر اليونانية في بحر إيجة في خطاب ألقاه أمام صناعة الطيران التركية «TUSAS»، وقال: "هناك جزر في بحر إيجة ليس لليونان سيادة عليها بأي حال".

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