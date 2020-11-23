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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«تنسيقية الأحزاب»: إقبال على المشاركة بـ«إعادة النواب» فى الإسكندرية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
محمد الشريف و إسلام نصير
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رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتشاد مواطنى محافظة الإسكندرية أمام كل اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، في رسالة منهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم وعدم التخلي عن حقوقهم الدستورية، ومن المتوقع استمرار التوافد على اللجان حتي اللحظات الأخيرة من اليوم.
وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الأولى من الجولة الثانية منها اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

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