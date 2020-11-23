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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

سياسي

علاء عابد يدعو المواطنين للمشاركة فى العرس الديمقراطي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:03 م
علاء عابد
علاء عابد
أشرف لاشين
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تفقد النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الأول للبرلمان العربي، سير العملية الانتخابية بمحافظة بني سويف، لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة، والتقى خلالها عابد بقيادات الحزب ببني سويف وأيضا مرشحي الحزب هناك، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بني سويف ومنهم: النائب حسام العمدة، ودكتوره منى عبدالله امينه التنظيم بالمحافظة وعضو مجلس النواب، ودكتور عبدالله علي مبروك،عضو مجلس النواب.

ودعا علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، جميع المواطنين وكافة فئات الشعب ‏المصري العظيم، بضرورة المشاركة في جوله الإعادة في انتخابات مجلس النوب وممارسة حقهم السياسي والمشاركة في العملية الانتخابية لجولة الإعادة، يومي 23، 24" نوفمبر الجاري لإستكمال العرس الديمقراطي.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة الإيجابية بهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف الميادين تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضرورة دعم مسيرة الديمقراطية في وطننا الحبيب مصر، داعيًا الجميع لضرورة التوجه إلى مقار اللجان، والمشاركة بأصواتهم فى جوله الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020 وكافة الاستحقاقات الانتخابية.‏

وقد إنطلقت صباح اليوم الإثنين جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب؛ والتى تستمر لمدة يومين، تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح) بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحًا يتنافسون على 109 مقاعد.

وتشهد محافظة بنى سويف جولة إعادة فى دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفى دائرة بنى سويف بين 4 آخرين، وفى دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفى دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

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