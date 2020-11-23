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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بـ«العمة والجلابية».. إقبال كبير على التصويت بـ«إعادة النواب» في قنا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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شهدت مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين على لجان انتخابات النواب، للمشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى التي يتنافس فيها 18 مرشحًا بدوائر المحافظة المختلفة، مع ارتدائهم الزي الصعيدي التقليدي "العمة والجلابية".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان، فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.

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