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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 518 شابًا.. منهم 5 من ذوي القدرات بقنا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 518 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

وأوضح أن عدد المسجلين بمكاتب التشغيل يبلغ 2092 شابًا، فضلا عن استخراج 484 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع مليون و796 ألفًا و840 جنيها منح رعاية اجتماعية لـ3410 عمال، وصرف منح رعاية صحية وقدرها 46 ألفًا و391 جنيهًا لـ289 عاملا.

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