ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى بالفوز على نابولى 3ـ1

استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه الثمين على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب سان باولو، في إطار الجولة الثامنة من المسابقة.سجل ثلاثية ميلان كل من النجم المتألق زلاتان إبراهيموفيتش (هدفان) في الدقيقتين 20 و54 لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، وبيتر هاوجي في الدقيقة 90، بينما أحرز هدف نابولي الوحيد اللاعب درايس ميرتينز في الدقيقة 63، ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد تيمي باكايوكو.وبذلك الفوز رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة لينفرد بصدارة الكالتشيو بفارق نقطتين عن ساسولو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز السادس.