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مصر

وزيرة التضامن تلتقي «سيدة المطر»: كشك ودعم نقدي وعلاج شهري

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:55 م
وزيرة التضامن تلتقي
وزيرة التضامن تلتقي سيدة المطر
ولاء جمال
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التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نعمات، المعروفة إعلاميًا بسيدة المطر وزوجها علي بمكتبها في الوزارة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن بتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت وزيرة التضامن لمطالب "سيدة المطر" وزوجها، حيث طلبا العودة إلى قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث يتوفر لها مسكن بأسرة زوجها علي، حيث وجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وقررت نيفين القباج تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، إضافة إلى توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

كما قررت وزيرة التضامن تحمل إقامة مشروع "كشك" لزوجها بكلفة 20 ألف جنيه داخل قريته بمركز الفشن ببني سويف بقيمة ٥ آلاف جنيه، وصرف ٦٠٠ جنيه له لمدة 3 أشهر لحين نجاح مشروعه، إضافة إلى إجراء كشف طبي كامل عليه.

وأكدت أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل فسيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

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