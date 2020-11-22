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مصر

«مصر للطيران» الناقل الرسمي لاحتفالية اليوم العالمي للطفل المبتسر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:23 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدي
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شاركت مصر للطيران في الاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر "الولادة المبكرة"، والذي أُقيم بمحافظة أسوان، في الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر الجاري، باعتبارها الناقل الرسمي للوفود المشاركة، وفي إطار المسئولية الاجتماعيه المستدامة التي تأتي على قمة أولويات الشركة.

وأقيمت الاحتفالية على مدار 4 أيام، وشهدت إطلاق حملتي "إبني البدري" و"فرصتي"، كما عُقد على هامش فعاليات الاحتفال مؤتمر طبي تناول سبل رفع الوعي المجتمعي وتحسين صحة الأطفال المبتسرين والأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية.

واختتمت الفعاليات باحتفالية شعبية، تمثلت في ماراثون رياضي أقيم على كورنيش النيل بأسوان، تحت رعاية وزيرة الصحة ومحافظ أسوان، وبالتعاون مع مؤسسة "تحيا مصر"، وجمعية الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، وجمعية أعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، حيث تهدف الاحتفالية إلى التوعية بضرورة الاهتمام بصحة الطفل المبتسر الذي يعاني من أمراض مختلفة، مثل أمراض القلب وغيرها.

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