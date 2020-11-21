ضبط 13 طن مبيدات زراعية مغشوشة في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (13 طن "مبيدات زراعية") معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المبيدات الزراعية- كائن بمحافظة البحيرة).يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.