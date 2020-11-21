ضبط 13 سلاحًا ناريًا مع 8 متهمين فى أسيوط

قامت مديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن استهدفت مركز شرطة أبوتيج.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (عدد 13 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8) متهمين.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "دون ترخيص" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.