«الكهرباء»: 1.3 مليار دولار فائضًا سنويًا من محطات «سيمنز»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محطات توليد الكهرباء العملاقة "سيمنز" تحقق فائضًا قدره 1.3 مليار دولار سنويًا، نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، بما سيسهم فى تغطية التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه المحطات، والبالغة 6 مليارات يورو خلال ما يقارب الـ6 سنوات.وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر دولى ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، أن مصر تدرس حاليًا استغلال فوائض الكهرباء المولدة من خلال تصديرها إلى دول أوروبا وإفريقيا، حيث يجرى حاليًا التفاوض لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع قبرص، ومنها إلى كريت واليونان، وتحول مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارة الأوروبية.وأشار إلى أن المشروعات الأخيرة، التى تنفذها الدولة المصرية لتعزيز حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، ساهمت فى زيادة إجمالي القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لـ5500 ميجاوات، تشمل 2800 ميجاوات من الطاقة المائية، ونحو 2700 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من ضمنهم 1465 ميجاوات لمشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان، و250 ميجاوات من محطة رياح تم تشغيلها مؤخرًا، ومن المستهدف زيادتها إلى 6828 ميجا وات بنهاية عام 2022، مع تشغيل محطة جديد لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 500 ميجا وات قبل نهاية عام 2020-2021، ومحطات أخرى بقدرة 2000 ميجا وات تنتهى فى عام 2022.