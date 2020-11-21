الإحصاء: 566 مليون دولار صادرات مصر لكندا خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لكندا ارتفعت إلى حدود 566.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 472.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 93.1 مليون دولار خلال عام.كما أظهر التقرير ارتفاع واردات مصر من كندا إلى 353.7 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 252.8 مليون دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته 100.9 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020، مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت جملة الواردات 43.5 مليار دولار مقابل 53.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.