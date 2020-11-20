المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة

يفحص رجال المعمل الكيماوى بالجيزة، مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل؛ لكتابة تقرير واف عنها؛ وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، وضبط بحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.