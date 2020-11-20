الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى كل المراحل الدراسية مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.حضر الاحتفالية عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وتقدير محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى الاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.