«ناتاليا جاريبوتو».. معلومات حول العارضة البرازيلية التي أعجب بها حساب الفاتيكان

- ناتاليا جاريبوتو

- صور عارية

- هواياتها

- الجنة من نصيبي

- الصورة التي أعجبت فرانسيس

سلّطت العديد من التقارير الدولية الضوء على واقعة تسجيل الحساب الرسمي للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إعجابه على صورة لعارضة أزياء برازيلية تدعى "ناتاليا جاريبوتو"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا حول الواقعة، الأمر الذي دفع الفاتيكان لبدء تحقيقًا داخليًا في ملابسات أعجاب الحساب الرسمي للبابا فرانسيس بالصورة الفاضحة للعارضة البرزيلية.وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول العارضة البرازيلية التي ورطت الفاتيكان في فضيحة عالمية:تبلغ العارضة البرازيلية من العمر 27 عامًا، وهي من ساو باولو، ويتابعها أكثر من 2 مليون متابع على موقعها الإلكتروني الخاص.تقول العارضة البرازيلية إنها توفر لمتابعيها المحتوى الذي يبحثون عنه، فهي تقدم لهم كل شيء جديد حول حياتها الشخصية، فضلًا عن أنها "بكيني موديل" ومشهورة بصورها العارية.تعشق ممارسة الرياضة باستمرار، ومن هوايتها المفضلة أيضًا السفر حول العالم إلى المناطق الساحلية.تفاعلت العارضة البرازيلية مع واقعة إعجاب حساب البابا فرانسيس بصورتها بسخرية، وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وقالت: "من الواضح أن الجنة ستكون من نصيبي الآن"، في أول تعليق لها على واقعة تسجيل الإعجاب، التي تفاعل معها المغردون بين السخرية ورفض حديثها الساخر عن الجنة.تظهر الصورة التي قام حساب البابا فرانسيس بالإعجاب بها، العارضة البرازيلية وهي تقف أمام خزانة المدرسة، وترتدي قميصًا أبيض قصيرًا وتنورة قصيرة، وظهر مكشوف.وكتبت ناتاليا عليها: "يمكنني أن أعلمك شيئًا أو شيئين، لا يمكنني الانتظار حتى ترى جلسة التصوير الخاصة بي في أكتوبر على موقعي".