«من الفن للسياسة».. محطات في حياة برلنتي عبد الحميد

- سر اسم "برلنتي"

- مشوارها الفني

- برلنتي والسياسة

كانت من أبرز فنانات الإغراء في الخمسينيات والستينيات، وانضمت لقائمة رموز الإغراء خلال العصر الذهبي للسينما، اسمها الحقيقي نفيسة عبد الحميد، ومن أبرز أدوارها التي جسدتها "لولا" في الفيلم الشهير سر طاقية الإخفاء، إنها برلنتي عبد الحميد، التي يصادف اليوم 20 نوفمبر ذكرى ميلادها.ولدت برلنتي في محافظة بني سويف بصعيد مصر في 20 نوفمبر عام 1935، ونالت شهادة دبلوم التطريز لكنها رغم ذلك كان لها تطلعات أخرى حيث أرادت دراسة فنون الدراما والنقد المسرحي، ولذلك انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية والسينما، وهناك تم إطلاق عليها لقب "برلنتي" والذي يشير للمرأة الجميلة.وبدأت برلنتي خطواتها الأولى في المجال الفني التمثيلي من خلال المسرح فعندما بلغت سن الخامسة عشر، شاركت في مسرحية الصعلوك عام 1950.وبعد مضي عامين اتجهت برلنتي إلى عالم السينما، من خلال مشاركتها في فيلم ريا وسكينة عام 1952 مع أسطورة السينما المصرية، زوزو حمدي الحكيم ونجمة إبراهيم، وهما من رواد فن التمثيل منذ عصر الثلاثينيات أو حتى قبل ذلك، حيث اشتهروا بتجسيد أدوار الشر امتدت قمة شهرتها في السينما المصرية في الفترة من 1950 إلى 1988.وشاركت برلنتي في العديد من الأفلام الأبيض والأسود و4 أفلام فقط ملونة وكان أبرزها إسماعيل ياسين في متحف الشمع (1957)، والشياطين التلاتة (1964) ورنة الخلخال (1955).وتزوجت الممثلة برلنتي من المشير عبد الحكيم عامر أول نائب للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في 14 سبتمبر 1967 وكانت مع أولى خطواتها في عالم الزواج كانت هي أيضًا أولى خطواتها في عالم السياسة من خلال زواجها السري من المشير.كما ألفت كتابين عن علاقتها من المشير، وكان باسم "المشير وأنا - مجال التنظيم" لتنشر في عام 2002، كتابًا آخر بعنوان "الطريق إلى قدري"، وكان أفضل من كتاب السابق حيث تضمن وثائق وكشف أسرار جديدة اتهمت الفنانة برلنتي رجال عبد الناصر بظلمها بعد وفاة زوجها.كما رفضت برلنتي سيناريو فيلم الرئيس والميدان والمشير للمخرج خالد يوسف الذي اعتقدت فيه أن سمية الخشاب كان من الأفضل أن تجسد دورها بدلًا من الفنانة ليلى علوي.بعد عدة سنوات من وفاة المشير تزوجت من ابن أخيه أمين عامر واستمر الزواج لمدة 12 عامًا، وأنجبت برلنتي عبد الحميد ولدا واحدا وهو عمرو عبد الحكيم عامر.