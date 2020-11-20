هذه الولايات وجهت ضربات قضائية لدونالد ترامب

- جورجيا

- بنسلفانيا

- أريزونا

تكبد الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب، وحلفاؤه 3 خسائر جديدة بعد أن خسر دعاوى قضائية، في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي المنصب.وأكد محامي الرئيس ترامب، رودي جولياني، حدوث عمليات تزوير في ولايات عدة.وساق مستشارو ترامب القانونيون بقيادة محاميه الشخصي، رودي جولياني، مزاعم لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات وحددوا ما قالوا إنه طريق للنصر خلال مؤتمر صحفي عاصف في واشنطن.وفى السياق، أفادت 3 مصادر مطلعة بأن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز بصورة متزايدة على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن، وفقا لوكالة رويترز.ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز الولايات التى وجهت ضربات قضائية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.رفض قاض عينه ترامب فى جورجيا طلبا من المحامي المحافظ لينوود لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية.وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.وقال قاضي المحكمة الجزئية، ستيفن غريمبيرغ، في أتلانتا خلال جلسة للمحكمة "إيقاف التصديق في اللحظة الأخيرة حرفيا من شأنه أن يولد الارتباك ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق الذي لا أجد له أساسا في الواقع والقانون".كما رفض قاض فى بنسلفانيا دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.وأكد القاضي أنه لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها.وفي أريزونا، رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية.وقال قاضي الولاية في فينكس، جون هانا، إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.وفى السياق، أعلن مركز إديسون للأبحاث أن بايدن هزم ترامب بأكثر من 10 الاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية.ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب، لكنه قال إنه سيصدر قريبا قرارا أكثر تفصيلا.