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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبو الغيط» يبحث مع وزير خارجية المغرب الوضع بعد حادث «الكركارات»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
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صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بأن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، بحث في اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية، مساء أمس، الوضع في أعقاب حادث الاعتداء الذي تعرض له معبر الكركارات الحدودي مؤخرًا، وأنه استمع إلى شرح من الوزير المغربي عن مجمل الوضع.

وقال المصدر إن الأمين العام للجامعة العربية أكد أنه يتابع الموقف عن كثب على أثر هذا الحادث المؤسف، وأنه أعرب بهذه المناسبة عن أصدق تمنياته للمغرب وللمنطقة بالأمان والاستقرار وبما يحقق تنمية شعبه وجميع شعوب المنطقة.

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