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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسهم اليابان تخوفا من الموجة الجديدة لكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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انخفضت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ غذى ارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل البلاد إلى مستويات قياسية المخاوف من أن المسؤولين سيطبقون قيودا جديدة على أنشطة الأعمال.

ونزل المؤشر نيكي 0.42%، ليغلق عند 25527.37 نقطة، ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر تكبدها خلال الجلسة ليغلق مرتفعا 0.06 % إلى 1727.39 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.6% في الأسبوع بعد أن بلغ أعلى مستوى في 29 عاما يوم الثلاثاء الماضي، إذ أدى إحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد إلى دفع الأسهم للصعود، لكن التفاؤل تبدد سريعا إذ تشير زيادة حادة في الإصابات بالفيروس إلى أن اقتصاد اليابان قد يعتريه الضعف، قبل أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع.

وتطبق السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا قيودا جديدة لإبطاء موجة أخرى من الإصابات بالفيروس، وهو ما يقول محللون إنه سبب آخر لجني الأرباح من ارتفاع الأسهم العالمية من مستويات متدنية سجلتها
في مارس.

وكان سهم دايكن إندستريز من بين الأسهم الأقل أداء على المؤشر توبكس 30 إذ انخفض 2.64 %، وتلاه سهم طوكيو مارين هولدينجز الذي خسر 2.52 %.

وتلقت شركة صناعة مكيفات الهواء دايكن ضربة، بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تدرس صناعة مكيفات هواء للمنازل.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك من بين الأسهم التي ارتفعت بأكبر قدر بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، إذ صعد 2.62 % وتلاه سهم موراتا للتصنيع الذي زاد 1.48 %.

وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 9.88 % بعد أن أوردت نيكي تقريرا، ذكر أن شركتها الأم هيتاتشي بدأت قبول عروض لشراء شركة المعادن، وتقدم 100 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 119.

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