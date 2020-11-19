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مصر

التخطيط تناقش الآثار الاقتصادية والمالية لكورونا على مصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:43 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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استكمل معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، سلسلة حلقاته النقاشية حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا على مصر، فى ضوء الدراسات والتقارير الدولية التى ركزت على دراسة الواقع المصرى، بحضور الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتورة عزيزة عبد الرزاق الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.

وتطرقت الفعالية إلى استعراض توصيات المنظمات الدولية والإقليمية التى قدمتها للحكومات للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى نظرة تحليلية حول هذه المقترحات وكيفية التعامل معها، مع احتمالية امتداد آثار الجائحة لعام 2025.

كما قدم العرض مجموعة من الدراسات التى تناولت أثر أزمة فيروس كورونا على مصر، وتتنوع هذه الدراسات بين التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصرى، أو بقطاعات معينة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى عرض مبسط للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة.

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