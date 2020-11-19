780 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- على موقعها الإلكتروني- أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 2739 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 325974 حالة، وبلغت عدد الإصابات النشطة 8148 حالة.