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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

780 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:27 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- على موقعها الإلكتروني- أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 2739 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 325974 حالة، وبلغت عدد الإصابات النشطة 8148 حالة.

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