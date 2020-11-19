12 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و835 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء 800 فحص، حيث تم تسجيل 12 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه تم شفاء 7 حالات؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 15440 شخصًا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 332 شخصًا، بينما تتابع 65 حالة العلاج بالمستشفيات.