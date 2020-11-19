«روبرت كوخ» عن انتشار كورونا: الوضع لا يزال خطيرًا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أنه يرى أن مستوى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ألمانيا يعد مستقرًا، ولكن على مستوى عالٍ.وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين إن الوضع لا يزال خطيرًا.وبالإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل زيادة في أعداد الإصابة الجديدة بصورة متكررة خلال الأيام الماضية، قال لوتار إنه على الرغم من أن ذلك يعد خبرًا سارًا، فإنه لا يزال من انتظار وترقب إذا ما كان يتعلق الأمر بتحول في المسار فيما يتعلق بأعداد الإصابة.وأضاف أنه بشكل إجمالي لا تزال أعداد الإصابات الجديدة عالية للغاية- عالية بصورة مبالغ فيها.وكان معهد "روبرت كوخ" أعلن في وقت سابق اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.