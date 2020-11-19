رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«روبرت كوخ» عن انتشار كورونا: الوضع لا يزال خطيرًا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:24 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أنه يرى أن مستوى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ألمانيا يعد مستقرًا، ولكن على مستوى عالٍ.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين إن الوضع لا يزال خطيرًا.

وبالإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل زيادة في أعداد الإصابة الجديدة بصورة متكررة خلال الأيام الماضية، قال لوتار إنه على الرغم من أن ذلك يعد خبرًا سارًا، فإنه لا يزال   من انتظار وترقب إذا ما كان يتعلق الأمر بتحول في المسار فيما يتعلق بأعداد الإصابة.

وأضاف أنه بشكل إجمالي لا تزال أعداد الإصابات الجديدة عالية للغاية- عالية بصورة مبالغ فيها.

وكان معهد "روبرت كوخ" أعلن في وقت سابق اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

«الوزراء» عن غلق المساجد بسبب كورونا: «إجراء استباقي»

إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ56 مليون حالة

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

الصور

image description

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

لقاح «أسترازينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

دراسة: لقاح صيني معطل لـ«كورونا» يحفز الاستجابة المناعية

كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أحمد شوقي في المؤتمر العلمي الدولي الـ3 بأكاديمية الفنون

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا