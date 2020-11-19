إثيوبيا: المتمردون ارتكبوا جرائم خطيرة خلال صراع تيجراى

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إن المتمردين ارتكبوا جرائم خطيرة بعد تفجر الصراع هذا الشهر في منطقة تيجراي الشمالية، بينما دعا مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى توفير حماية أكبر للمدنيين.وأودى الصراع بحياة المئات وتسبب في نزوح نحو 30 ألفا إلى السودان، وأثار شكوكًا في قدرة رئيس الوزراء أبي أحمد على الجمع بين الفصائل العرقية المتشرذمة في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان قبل الانتخابات العامة المقررة العام القادم.وأشار بيان الحكومة إلى تقارير عن عمليات قتل عرقية في بلدة مايكادرا وثّقتها منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.وذكر ناجون من الهجوم للعاملين بمنظمة العفو أن ميليشيات تابعة لحكومة تيجراي المحلية قتلت عشرات وربما مئات المدنيين بعضهم من العرقية الأمهرية.