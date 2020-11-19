سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19-11-2020
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 19-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي
سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك عوده
وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي فى البنوك اليوم الخميس 19-11-2020
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي
سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك عوده
وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.