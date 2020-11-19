أسعارالكتاكيت اليوم الخميس 19-11-2020

شهدت أسعارالكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020 في مصر حالة من الاستقرار، ويبحث المواطنين حالياَ عن أسعار الكتاكيت وأسعار الدواجن في الأسواق، نظرًا لاستقرار الأسعار في الأسواق ويعتبر سعرها في متناول الجميع والفئات المختلفة.وفي سياق متصل، كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية عن أسعار الدواجن اليضاء والبلدي وأيضًا أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020، حيث سجلت أسعار الساسو 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا.ونعرض بالتفصيل أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020.ويكشف لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الخميس 18-11-2020، والتي تشمل «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 19-11-20201 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.صرح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أستقرار أسعار الدواجن في الاسواق اليوم الخميس 19-11-2020 في مصر، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 36 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي حول 22 - 23 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19-11-2020 حول 5 إلى 7 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن نحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي.